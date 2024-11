L'allenatore del Pafos Juan Carlos Carcedo ha parlato nel post partita di Fiorentina-Pafos dalla sala stampa del Franchi. Queste le sue parole: "Sono orgoglioso della squadra, abbiamo lottato fino alla fine. Purtroppo non siamo riusciti a pareggiare alla fine, ma sono soddisfatto. Siamo venuti qui per mettergli in difficoltà, loro sono stati molto bravi a uscire dal nostro pressing.

Ringrazio Palladino per le congratulazioni, ricambio. Adesso giocheremo in casa con i nostri tifosi, faremo del nostro meglio per qualificarci al turno successivo. Stasera ho visto la squadra che non ha mai smesso di lottare. Mi aspettavo questo. Sono molto contento di rendere orgoglioso i tifosi con i nostri risultati".