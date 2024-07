Va avanti la querelle sul Franchi tra la Fiorentina e il Comune di Firenze e al Tg Rai della Toscana, il dg Alessandro Ferrari ha anticipato la data in cui in Tribunale verrà discusso il ricorso presentato dal club viola: “Il 18 luglio saremo in tribunale per i lavori al Franchi, ma intanto la prossima settimana ci vedremo con la sindaca Funaro”.