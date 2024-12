In un'intervista rilasciata ad AS, l'ex Fiorentina Josip Ilicic ha parlato anche dell'ex compagno a Firenze Joaquin. Queste le sue parole: "In un’amichevole contro il Barça, ricordo che Jordi Alba disse a Joaquin: ‘Per favore, siamo amici. Fermati o vai da qualche altra parte perché mi fai fare una brutta figura’. Joaquin è il miglior giocatore che io abbia mai visto… e anche il più simpatico. Se arrivavi triste all’allenamento, bastava guardarlo e tutto passava. Non ho mai visto un giocatore così bravo nell’uno contro uno. Il suo problema era che segnava pochi gol e non faceva tanti assist. Ma era uno spettacolo.

Ci siamo divertiti moltissimo alla Fiorentina, anche se poi la società ha deciso di cederlo e lui ha smesso di allenarsi con noi. Ricordo, però, che una volta, a causa dei tanti infortuni, l’allenatore lo invitò a rientrare in squadra. Erano 2-3 settimane che non si allenava con noi, ma lui ha accettato. Col sorriso e con tanta calma. Da quel giorno non ha più smesso di giocare. Era fantastico, da Real Madrid secondo me. Penso sognasse di indossare quella maglia. Poi è andato al Valencia. Nel suo cuore, però, c’è sempre stato il Betis: non so quante volte mi abbia detto di andare a giocare lì".