Diritti di riscatto? No, grazie. Quei 34 milioni che non entreranno nelle casse della Fiorentina

Alcune certezze, alcuni paletti, possiamo già metterli relativamente ai giocatori che la Fiorentina ha ceduto in prestito tra l'estate e lo scorso inverno.

Diritti di riscatto

I diritti di riscatto saranno lasciati decadere in serie; il primo che farà ritorno alla base è M’Bala Nzola, girato dieci mesi fa al Lens che non pagherà i 9 milioni di euro per comprarlo. Poi Riccardo Sottil, il cui riscatto da 10 milioni non sarà esercitato dal Milan. Dalla Turchia a Firenze faranno ritorno Antonin Barak e Josip Brekalo, entrambi dati al Kasimpasa che avrebbe dovuto sborsare 6 milioni per il ceco e 3 milioni per il croato.

Ritorna Infantino

L'Al-Ain restituirà Gino Infantino, non investendo i 7 milioni concordati. Infine Costantino Favasuli, per cui il Bari non spenderà 1,5 milioni. Fatti due conti sarebbero stati 34 milioni di euro circa che non entreranno.