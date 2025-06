Ne resterà uno solo: un altro problema per la Fiorentina

Come gestire i calciatori che rientreranno dai vari prestiti? Un problema sicuramente per la Fiorentina, anche se forse qualcuno di questi si accaserà altrove fin da subito (riferimento a Biraghii-Torino).

Al di là di alcuni casi specifici, come quello citato, uno solo è certo di restare secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: l'attaccante Kouame che a Empoli si è rotto il crociato.

Non essendo in grado di giocare per ancora diversi mesi, solo nel prossimo mercato invernale, nel caso, sarà possibile cederlo altrove.