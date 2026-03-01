Nicola guarda oltre la sconfitta e pensa alla lotta salvezza: "Il nostro campionato inizia ora, dobbiamo continuare su questa strada"

L'allenatore della Cremonese Davide Nicola ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta della propria squadra contro il Milan. Nonostante l'involuzione dei grigiorossi, che non vicnono una partita dal 7 dicembre, il tecnico specializato nella corsa salvezza non sembra così preoccupato.

La prestazione della squadra

“Siamo tornati a giocare con la giusta qualità e personalità - ha detto Nicola - senza preoccuparci molto degli avversari come abbiamo fatto nella prima parte di stagione. Se giochiamo con questa mentalità il nostro campionato inizia in questo momento contro squadre nelle quali dobbiamo far valere la nostra idea e portare a casa più punti possibili”.

Sulla strada giusta

Nicola ha continuato poi l'elogio alla prestazione dei suoi ragazzi: "Non c'è frustrazione perché quella viene quando non riesci a fare partite di personalità come invece quella fatta oggi, i ragazzi hanno dato una grande risposta da questo punto di vista. Dobbiamo sistemare i dettagli, ma dobbiamo continuare su questa strada perché questa è la nostra identità".