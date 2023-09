Non c'è ancora spazio per Kayode con l'Italia U21: il terzino viola parte dalla panchina contro la Turchia

Niente da fare per Michael Kayode, almeno dal primo minuto. Non c'è il terzino della Fiorentina nella formazione titolare presentata da Carmine Nunziata per sfidare la Turchia nelle qualificazioni a Euro U21 del 2025. Nessun minuto era stato concesso al classe 2004 nella partita contro la Lettonia, poi terminata 0-0. Che questa possa essere la volta buona per l'esordio di Kayode in Under 21?

La formazione ufficiale: ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggieri; N'Dour, Prati, Casadei; Miretti; Baldanzi, Esposito.