A Sky Sport ha parlato Federico Dimarco, terzino dell'Inter, a margine del Gran Galà del Calcio. Queste le sue parole su quanto successo ieri sera al Franchi, con il malore accusato da Bove durante il match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Voglio dire che personalmente sono vicino a Bove e alla sua famiglia. Ci siamo presi un bel colpo, non è stato assolutamente facile. Abbiamo reagito un po' d'istinto, eravamo in difficoltà. Ci siamo stretti intorno a lui per proteggerlo, per fortuna le ultime notizie ci dicono che è sveglio e vigile. Ieri ci siamo trovati nello spogliatoio con la Fiorentina e abbiamo cercato di stare insieme, di rimanere uniti, non era facile soprattutto per loro. In questi casi, quando c'è di mezzo la vita di una persona, non ci sono né bandiere né squadre e quello che si è visto ieri è stato un bel messaggio dal mondo del calcio”.