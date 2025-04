Recuperi della 33° giornata, ancora caos: la data potrebbe slittare ulteriormente per via di... Lotito

L'odissea legata ai recuperi della 33sima giornata sembra non essere ancora terminata: le 4 partite, tra cui quella della Fiorentina, inizialmente programmate per mercoledì 23 alle 18.30, potrebbero subire ulteriori cambiamenti su richiesta… di Claudio Lotito.

Il presidente della Lazio, come riportato da ANSA, vorrebbe infatti un ulteriore slittamento per la data che vedrebbe la sua squadra scendere in campo a Marassi, contro il Genoa. Il motivo? Come si legge nella lettera inviata dal club capitolino alla Lega: “La Lazio, squadra storica della Capitale, ha espresso la volontà e il desiderio unanime di partecipare all'omaggio a Sua Santità, previsto nello stesso giorno (della partita, cioè mercoledì)”. Per la Lazio si sarebbe infatti creata “una inopportuna sovrapposizione che impedisce la partecipazione a un momento storico significativo per la città di Roma e tutta la comunità laziale”.