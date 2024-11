Una rincorsa inattesa per Pongracic: il croato è pronto ma ora non ha più la maglia da titolare ad aspettarlo

La convocazione inedita in Nazionale di Marin Pongracic, nonostante i quasi due mesi di stop alle spalle, hanno dato conferma che ormai per il croato i tempi del rientro sono maturi: lo stesso Palladino l'aveva inserito in lista prima dello stop al campionato, ma senza dargli minuti. L'ex leccese era stato il colpo primario per la difesa ma fin qui ha fatto enorme fatica e nel frattempo è sbocciato il talento di Comuzzo. Per questo, il rientro dalla sosta gli sarà utile ma non per una titolarità, data per scontata a inizio stagione.