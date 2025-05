Si può già parlare di fallimento del progetto? La confusione programmatica in casa Fiorentina

Cosa resterà di questa stagione della Fiorentina? Cosa ne sarà dei migliori giocatori avuti a disposizione da Palladino quest'anno? Cosa è mancato per fare quel salto che la società promette ai tifosi da anni? Cosa, in sostanza, non ha funzionato?

Si può parlare di fallimento del progetto?

Rocco Commisso e Raffaele Palladino (Foto: Fiorentinanews.com)

Sono interrogativi legittimi, domandarsi come può una squadra che batte 3-0 sia Inter che Juve cadere poi in casa di Monza e Venezia. Così come si possa definire “meritato” (dai più) il rinnovo di un tecnico che dal punto di vista meramente tattico ha fatto vedere un'ottima abnegazione difensiva ma nulla più. A differenza del triennio di Italiano, qua c'era la netta sensazione che la squadra ci fosse, che i giocatori forti non mancassero nell'organico. O almeno, ci fossero per arrivare a undici. Come la formazione titolare delle otto vittorie consecutive, prima dell'incidente di Bove. Quel periodo fra ottobre e novembre in cui la Viola sembrava che potesse ambire a qualcosa di straordinario, come a un ritorno in Champions League dopo 15 anni. Invece ora la classifica parla chiaro: nono posto e spogliatoio demoralizzato per non esser riuscito a centrare nessun obiettivo. SE di obiettivi definiti, ce n'erano… Si può parlare allora di fallimento del progetto?

Confusione programmatica

Il Viola Park, a quanto pare, quei punti in più in classifica che doveva portare non li ha aggiunti. E così, il patrimonio dei miracoli di De Gea, i tantissimi gol di Kean, l'innesto di Fagioli a metà stagione, per non menzionare i vari Cataldi e Gosens, viene depauperato. Un gioco claudicante, fatto di accelerazioni sporadiche e mal organizzate, un sistema cambiato più e più volte. Prima difesa a tre, poi non funziona più e allora si passa a quattro; i risultati vengono meno e allora si torna a tre, ma si mette in panchina il giovane difensore che si era voluto lanciare fino a quel momento. Vogliamo parlare della gestione Comuzzo? E perché Gudmundsson? Problemi dell'islandese a parte, le sue presenze per 90' interi si contano sulle dita di una mano. Le aspettative erano alte, il mercato - anzi, i mercati - sembravano all'altezza, per una volta… E adesso il rischio è quello di fare peggio dello scorso anno, quando i titolari si chiamavano (con il massimo rispetto per i seguenti professionisti, ndr) Terracciano, Biraghi, Duncan, Nzola e Belotti. I pensieri ora sono tanti e confusi, forse è stato così sin dall'inizio. La confusione programmatica regna sovrana in casa Fiorentina: rinnovare un allenatore prima di una semifinale ne è il segno più evidente.