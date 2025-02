In attesa di sfidare la Fiorentina, il Como risolve anticipatamente il contratto di due giocatori fuori progetto

Alle 12:30, al Franchi, domenica arriva il Como per sfidare la Fiorentina e provare a tirarsi fuori da una situazione di classifica ancora decisamente insidiosa. Intanto, però, il club lariano comunica la rescissione del contratto di due giocatori: l'ex Toro Daniele Baselli e Moutir Chajia.

Il Como saluta due giocatori

Questo il comunicato: “Como 1907 comunica la rescissione consensuale del contratto con i calciatori Daniele Baselli e Moutir Chajia. Entrambi i calciatori hanno giocato un ruolo fondamentale nel nostro cammino verso la promozione in Serie A, contribuendo al successo del club con 97 presenze complessive. Il Club li ringrazia sinceramente per la loro dedizione e il loro contributo in maglia BiancoBlu e augura loro il meglio per il futuro”.