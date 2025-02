Suwarso: "Il Como è ancora un club piccolo, ma siamo ambiziosi. La squadra gioca bene e siamo contenti di questo, meno dei risultati"

Domenica alle 12.30 la Fiorentina scenderà in campo contro il Como, in una gara fondamentale per la propria corsa all'Europa. Nel frattempo a Sky Sport ha parlato il presidente del club lombardo Mirwan Suwarso: "Speriamo che gli investimenti fatti oggi possano durare per diversi anni. Quindi la prossima stagione non aspettatevi quello che abbiamo fatto ora, perché se abbiamo lavorato bene non dovremo ripetere questo periodo frenetico per molte stagioni”.

Poi ha aggiunto: "Siamo stati vicini a tanti calciatori, alcuni dei quali non sono usciti. Sì, per Theo Hernandez ci abbiamo provato, ma siamo anche consapevoli di essere un club piccolo, quindi c'è gente che non ci prende ancora sul serio. Quando questi grandi nomi sentono parlare del Como, dicono ‘no, io voglio giocare in Champions League’. Questo ha senso, capiamo bene cosa possiamo e cosa non possiamo fare. Noi sogniamo. Come esseri umani, è questo che ci fa andare sempre avanti. Ogni giorno si guarda avanti verso qualcosa di più grande, ogni giorno si prova a fare qualcosa di meglio rispetto al giorno prima. Quindi sì, speriamo che un giorno questo club possa essere competitivo."

Infine sulla stagione finora: "La squadra sta giocando bene, creiamo tante occasioni e non ne concediamo moltissime. Da quel punto di vista siamo molto contenti e per questo stiamo supportando il nostro allenatore, siamo dalla sua parte e continuiamo a credere in lui e dargli quello che pensiamo possa aiutare il nostro progetto. I risultati non sono positivi, ma questa è la vita. Noi dobbiamo solo crederci e continuare il nostro lavoro. Possiamo fare solo quello che è sotto il nostro controllo, il resto, come i risultati, non lo è”.