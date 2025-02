E intanto Italiano recupera una pedina fondamentale per la corsa europea del suo Bologna

Verosimilmente il Bologna sarà una delle squadre con cui la Fiorentina si giocherà fino alla fine la qualificazione in Europa. Buone notizie in tal senso per Vincenzo Italiano, che recupera un calciatore fondamentale in vista di prossimi impegni.

Orsolini torna in campo

Riccardo Orsolini è infatti tornato in campo e si è allenato regolarmente, dimostrando quindi di aver superato completamente l'infortunio muscolare delle scorse settimane. Orsolini sarà regolarmente convocato per la sfida contro il Torino.