Il giornalista vicino alle vicende di casa Inter Marco Barzaghi, sul proprio canale YouTube, è tornato sui fatti della partita con la Fiorentina: “C'è una dietrologia incredibile, sembra che tutto venga fatto sempre e solo a favore dell'Inter. Ma vogliamo parlare di quel fallo inesistente di Zalewski su Zaniolo? Del giallo a Barella quando altri giocatori della Fiorentina non sono stati ammoniti per falli ben peggiori?”.

“Inter favorita? Ma di cosa stiamo parlando?”

Poi ha aggiunto: “Si è parlato di angolo inesistente, a me sembra sia stato Mandragora a provocarlo sul cross di Bastoni. E di quando venne regalato un angolo al Napoli contro di noi, sul quale poi segnò McTominay? Lì non si è detto nulla mi sembra. Tornando alla Fiorentina, vogliamo parlare del rigore che è stato dato ai viola? Un rigore che non c'era, eppure il titolo in prima pagina gridava allo scandalo a favore dell'Inter”.