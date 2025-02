E con questa fanno quattro su quattro in casa col prossimo arbitro per la Fiorentina. Un direttore di gara che piace al Como

La partita tra Fiorentina e Como in programma domenica prossima con inizio alle ore 12.30 al Franchi, sarà diretta da Marco Piccinini della sezione di Forlì.

I precedenti con la Fiorentina

Sono tre i suoi precedenti con i viola e tutti in casa: Fiorentina Lecce 0-1, Fiorentina-Crotone 2-1 e quest'anno Fiorentina-Cagliari 2-0. Come si evince da questi risultati, il suo score è di 2 vittorie, 0 pareggi e una sconfitta.

I precedenti col Como

E' la nona volta che Piccinini incrocia il Como, la terza solo in questa stagione. I lariani quest'anno sono imbattuti con lui perché hanno pareggiato col Bologna 2-2 e battuto il Lecce 2-0. Ma la tradizione è più che positiva perché parliamo di 4 successi, 3 pareggi e una sconfitta tra A, B e C. L'unico KO è risalente alla stagione 2012/13: Pavia-Como 2-1 in Serie C.