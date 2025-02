Contro il Como senza Kean, questa è una certezza. Ma chi prenderà il suo posto?

Un attaccante straordinario ma perché quelle ammonizioni?

Un passo indietro. Se la Fiorentina può sognare di conquistare un biglietto per volare in Europa in business class o, addirittura, in first class e non in economy come negli ultimi tre anni, gran parte del merito va a Kean (e a chi lo ha scelto). Aggiungo che oltre al patrimonio di gol, il centravanti ha portato alla squadra un contributo di grinta, forza fisica, entusiasmo e pure simpatia. Detto questo, non posso scordare che la squalifica per ora poteva essere evitata. Prendere l’ammonizione perché ci si toglie la maglia (come è accaduto nel pur esaltante 3-0 rifilato giovedì all’Inter) non è da professionisti. Vabbè, peccatuccio perdonabile, però…

Il mercato di gennaio non ha portato un vice Kean, nonostante la carenza fosse nota fin dall’inizio del campionato. Anzi, a voler essere pignoli, è stato ceduto l’unico che la società aveva indicato per quel ruolo: il generoso Kouame. Anche se il neo empolese sta al ruolo di centrattacco, come la Santanchè a quello di statista.

Beltran minestra riscaldata

Quindi senza vice Kean eravamo e senza vice Kean siamo. Tuttavia contro il Como un “numero 9” andrà schierato. Spero che non ci venga riproposta la minestra riscaldata Beltran. L’argentino è un generoso ma nelle ultime partite mi è parso ispirarsi più a Gattuso che a Toni. Un candidato potrebbe essere il fresco arrivato Zaniolo, che in qualche occasione ha interpretato il ruolo di punta centrale. E’ in condizioni fisiche per reggere una partita dal primo minuto? E l’intesa con i compagni forse va un tantino affinata. Lunedì aveva una tal voglia di strafare che ha dimenticato di accendere la modalità “passaggio”.

Giovani attaccanti

Palladino ha coinvolto in momenti diversi due attaccanti della Primavera: Rubino e Caprini. A entrambi ha concesso l’onore del debutto in prima squadra, anche se per pochi minuti. Nessuno dei due è un centravanti patentato ma solo alla bisogna. Il Como non è il Real Madrid, si gioca al Franchi, nonostante la sconfitta di lunedì il morale è alto e là davanti c’è tanto bisogno…Se non ora, quando?

Ps: Piccola riflessione post partita con l’Inter. Mentre la politica dibatte sul “campo largo”, a San Siro hanno già inventato il… “campo lungo”. Amen.