I molti indizi che portano a Zaniolo. Beltran come un nove di fatto? E c'è pure un'altra soluzione...

C'è un problema centravanti per la Fiorentina, nel senso che c'è da sostituire Kean che non potrà giocare il prossimo match per squalifica.

Zaniolo

Un problema del quale ce ne stiamo già occupando da ieri e che vede anche qualche novità: molti indizi portano a credere che in quel ruolo verrà proiettato Zaniolo. Ha già giocato come prima punta in stagione con l'Atalanta e sembra essere la soluzione più ‘comoda’ a disposizione di Palladino.

Le due alternative

Le alternative sono due, ma in questo momento hanno minor probabilità di realizzazione. La prima è portare Beltran ad essere un numero 9 non solo sulla maglia ma di fatto, con i limiti comunque già dimostrati sul campo dall'argentino quando è stato impiegato più avanti. L'altra, quella in assoluto meno probabile, è invece lo spostamento di Gudmundsson. L'islandese però è già in difficoltà nel suo ruolo, figuriamoci cosa potrebbe succedere se venisse adattato a centravanti.