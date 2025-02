La brutta notizia su Kean che arriva dalla trasferta di Milano. Il terzetto dal quale Palladino dovrà pescare il jolly

La trasferta milanese per la Fiorentina porta, purtroppo, diverse brutte notizie.

Non solo la sconfitta, non solo le polemiche per l'arbitraggio, ma c'è anche l'ammonizione ricevuta da Kean che porterà alla squalifica del centravanti viola.

Chi prenderà il posto dell'ex Juventus contro il Como sarà uno dei leit motiv da qui fino a domenica prossima. Un vice Kean di ruolo non c'è in rosa e allora Palladino dovrà inventarsi qualcosa.

Gudmundsson, Beltran, Zaniolo, molto probabilmente da uno di questi tre nomi salterà fuori il centravanti gigliato che vedremo in campo dall'inizio contro i lariani. Prematuro però dire adesso chi la spunterà: per tutta la settimana sarà una bella competizione.