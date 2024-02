Thiago Motta: "Orsolini ha segnato un gol importante contro la Fiorentina, quando giochiamo in casa riusciamo ad esprimerci meglio"

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato alla vigilia del match contro la Lazio, una partita che riguarda molto da vicino la Fiorentina:

"Sarà una bella partita e contro una squadra in forma. Vengono da una grande vittoria e noi veniamo da una buona preparazione per fare una grande prestazione. Combatteremo contro il nostro avversari. Se le italiane vanno avanti c'è un posto in più in Champions? E' sempre bello vedere rappresentato il nostro calcio a livello europeo come ha fatto la Lazio l'altro giorno. Mi piace vedere bel calcio e se vince una italiana è ancora meglio".

E sul rendimento del Bologna

"In casa fino ad oggi abbiamo dimostrato di esprimerci molto bene anche con l'aiuto del nostro pubblico. In trasferta avevamo meritato vincere alcune partite ma per diverse ragioni non ce l'abbiamo fatta. Il calcio è così. Contro squadre di questo livello dobbiamo fare sempre grandi prestazioni e noi vogliamo avere la forza di competere contro squadre come la Lazio. Lavoriamo sempre allo stesso modo cercando ovviamente di migliorare ancora. Sappiamo che giocare in casa è diverso che giocare in trasferta ma abbiamo una opportunità domani".

Infine su Orsolini

“Orsolini ha fatto gol importante e la squadra ne ha bisogno, lui ha questa caratteristica davanti alla porta perché è bravo e freddo. Sente il gol. Poi ci sono tante altre cose nel calcio che si devono fare, sono cose basiche che vanno fatte a cui aggiungerci poi i gol”.