Dopo aver salutato Fiorentina, per Adli spunta subito una pretendente

Il Napoli dovrà puntellare il proprio centrocampo per giocare le tre competizioni e un acquisto low cost potrebbe essere Yacine Adli, 5 gol e 7 assist in questa stagione con la maglia della Fiorentina, reduce dal recente addio alla società gigliata, che non lo riscatterà. Tuttomercatoweb.com riporta in questi minuti dell'interesse del club partenopeo per l'ex centrocampista viola.

Il Napoli può prelevarlo a meno del riscatto pattuito con la Fiorentina

"È stata una decisione comune, presa insieme al calciatore", ha detto Pradè, e il giorno stesso Adli ha poi salutato Firenze. Il francoalgerino ha ancora un anno di contratto con il Milan. Dunque potrebbe essere acquistato anche a meno dei 10,5 milioni che erano pattuiti per il riscatto da parte della Fiorentina. Il nome del francese piace ai dirigenti azzurri perché può giocare sia da regista che come mezz'ala, perfetto quindi in un centrocampo a tre.