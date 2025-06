Svolta stile Premier per la Serie A: arrivano i contratti da otto anni, una tutela in più contro i mal di pancia da rinnovo

Sono ben 45 anni che in Italia il limite massimo di durata contrattuale per gli atleti professionisti è di cinque anni: venerdì però il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che amplia questo parametro ad otto anni, allineandosi ad esempio con la Premier League. Una “svolta epocale” come l'ha definita l'avvocato Mattia Grassani, che consentirà ai club di massimizzare le prestazioni dei rispettivi atleti: un antidoto importante contro i famosi ‘mal di pancia’ da rinnovo di contratto.

La Fiorentina ne sa qualcosa, avendo perso di fatto tutti i calciatori con situazione contrattuale delicata negli ultimi anni, con il caso più recente e scottante che è rappresentato da Dodo.