Alexander Mostovoj, ex giocatore dello Spartak Mosca, Celta Vigo e della nazionale russa, ha rilasciato alcune dichiarazioni, riferite da Soccer.ru, sull'attaccante Aleksandr Kokorin, tornato dalla Fiorentina all'Aris Limassol a Cipro: “Kokorin è nel fiore degli anni. Può ancora giocare un paio di stagioni ad alto livello. Certo, il campionato cipriota non è la Liga o la Serie A, ma il suo club gioca in Europa League, e questo dimostra un certo livello. E Sasha ha già segnato lì”.

E prosegue: “La scorsa stagione è stata molto importante per Kokorin, ha ritrovato la fiducia in se stesso. Penso che Aleksandr sia ora uno dei cinque migliori attaccanti russi”.