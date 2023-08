L'attaccante Christian Kouame può lasciare la Fiorentina. Non c'è solo l'idea, peraltro complicata, del ritorno al Genoa: si fa avanti il Nantes per l'ivoriano, con una proposta decisamente inferiore a quanto chiede il club viola. I 5 milioni dei francesi non soddisfano le richieste gigliate (almeno il doppio della cifra). C'è molta distanza tra i club, ma la partenza del numero 99 viola entro la fine del mercato è ipotesi viva.

Intanto, l'interesse della Fiorentina per il giovane centrocampista del Boca Juniors Cristian Medina è stato smentito dal direttore viola Nicolas Burdisso: “Sono tutte voci e invenzioni, in realtà non c'è mai stato nulla”. Scartata, dunque, un'ipotesi a centrocampo, reparto dove vive ancora la suggestione Baldanzi.

Dall'Inghilterra, un altro club (dopo Leicester City, Brighton e Brentford) sta manifestando forte interesse per Nicolas Gonzalez e sembra pronto a fare un'offerta alla Fiorentina. Stavolta, il club viola ha le idee chiare e richieste precise: sotto i 40 milioni di euro non si tratta.