Dall'Inghilterra non mollano per Nico Gonzalez, ma la Fiorentina ha le idee chiare. La situazione

La Fiorentina ha spesso dovuto fare i conti con proposte dall'Inghilterra per l'argentino Nico Gonzalez: prima il Leicester a gennaio, poi l'interesse di Brighton e Brentford in estate. Adesso, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, un nuovo club sarebbe pronto a fare un'offerta per il numero 22 viola.

Il club viola, stavolta, ha le idee chiare e le pretese sono precisissime. Come riportato dalla stessa fonte, la Fiorentina non ha intenzione di scendere sotto i 40 milioni di euro per l'esterno argentino, pagato 27 milioni nel 2021. Gonzalez gradisce la permanenza, ma le proposte per lui saranno ascoltate, alle condizioni della Viola.