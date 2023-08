L'agente di Nico Gonzalez è a Firenze: ecco il motivo della sua presenza e le condizioni dell'attaccante argentino

Visita fiorentina per José Titolo, agente di Nico Gonzalez. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, il procuratore dell'attaccante viola è arrivato a Firenze per far visita al suo assistito dopo il suo rientro agli ordini di mister Italiano.

Al momento non si registrano particolari preoccupazioni per quanto riguarda il mercato e le offerte che potrebbero arrivare per l'argentino, con l'ultima proposta del Brentford rispedita al mittente qualche giorno fa.

Non preoccupano nemmeno le condizioni fisiche del giocatore, che non ha partecipato alle ultime due amichevoli contro OFI Creta e Sestri Levante. Una scelta, però, che era stata concordata con la società viola e mister Italiano.