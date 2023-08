L'ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes, ha parlato al Corriere Fiorentino degli ultimi colpi fatti dalla società viola sul mercato estivo. Queste parte delle sue parole: “Beltran? Il miglior colpo della Fiorentina e uno dei migliori del calcio italiano. Per fare bene dovrà essere servito come si deve però è uno dei giocatori che ha fatto meglio in Argentina. Ha grandi qualità, non a caso tante squadre lo volevano. Mentre Cabral è uno dei migliori che la Fiorentina aveva. Al Benfica farà bene”.

E ancora: “Nzola è un attaccante che Italiano conosce molto bene. E che conosce il nostro campionato, per questo all'inizio sarà più pronto di Beltran. Sicuramente hanno caratteristiche diverse da Cabral e Jovic. Secondo me Italiano giocherà con lo stesso sistema, solo che aveva bisogno di calciatori con peculiarità diverse”

E infine su Arthur: "Il brasiliano è un'operazione intelligente, un bel colpo, perché per lui Firenze può rappresentare un rilancio. Anche Infantino è un buon acquisto, negli ultimi mesi è stato considerato uno dei migliori prospetti d'Argentina. Ma anche con lui bisogna non avere fretta".