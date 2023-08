Lucas Beltran è arrivato a Firenze, facendo già conoscenza dei compagni e in minima parte anche del tifo viola, essendo presente all'amichevole dei gigliati contro i greci dell'OFI Creta di ieri.

Oggi per l'attaccante argentino la seconda parte di test fisici, prima di firmare il contratto con la Fiorentina fino al 2028 e diventare ufficialmente un giocatore viola. Per vederlo a disposizione di Italiano, invece, bisognerà aspettare martedì, visto che Italiano ha concesso due giorni liberi ai suoi ragazzi prima dell'ultima parte di preparazione in vista dell'esordio contro il Genoa. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.