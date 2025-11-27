La probabile formazione dell'AEK Atene: una vecchia conoscenza della Lazio fra i pali e il "grande" ex Fiorentina in attacco
Luka Jovic con la maglia dell'AEK Atene
Questa sera la Fiorentina ospita l'AEK Atene al Franchi. Una gara che i Viola non possono sbagliare alla luce del KO rimediato in Germania nell'ultimo turno di Conference League.
Un “grande” ex guiderà l'attacco dell'AEK
Probabile la difesa a tre anche per l’AEK che tra i pali schiererà una vecchia conoscenza del calcio italiano come Strakosha, in passato alla Lazio. Marin e Pineda agiranno in mediana, mentre in attacco Mantalos e Koita giocheranno a supporto dell'ex punta della Fiorentina Luka Jovic. A seguire la probabile formazione degli avversari:
La probabile formazione di Nikolic
AEK ATENE (3-4-2-1): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas; Penrice, Marin, Pineda, Zini; Mantalos, Koita; Jovic. All. Nikolic.
