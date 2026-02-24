Corriere Fiorentino: Una vittoria...da nove punti

Due le pagine dedicate a Fiorentina-Pisa dal Corriere Fiorentino che possiamo leggere oggi.

Pagina 8

Sulla partita: “Il derby è viola”. Sottotitolo: “La Fiorentina batte il Pisa (pericoloso nella ripresa) grazie al solito Kean e aggancia Lecce e Cremonese: per la salvezza sarà artefice del proprio destino”. In taglio alto il commento: “Sul treno giusto con qualche brivido”.

Pagina 9

Qui ci sono le dichiarazioni: “Dedica Vanoli ”Valeva 9 punti, grazie ai tifosi Ma quel finale...". E anche: “Ira Hiljemark ”Arrabbiato per l’avvio, avevamo paura".