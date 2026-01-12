Jashari strappa la maglia a Kean ma Massa è morbido. Fagioli, purtroppo, cade da solo
L'arbitro Davide Massa. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La partita tra Fiorentina e Milan è stata diretta da Davide Massa di Imperia.
Contatto leggero
Nel primo tempo c'è un contatto tra Parisi e Estupinian in area rossonera, che in realtà è molto leggero. Un tipo di contatto che non viene sanzionato praticamente mai.
Il gol del pareggio
Al 90' protesta la Fiorentina sul gol del pareggio del Milan che viene segnato da Nkunku. Il giocatore milanista parte in posizione regolare. Non c'è fallo in APP di Saelemakers su Fagioli all'inizio dell'azione. Purtroppo Fagioli cade da solo.
Il giallo che manca
A livello disciplinare Massa è molto severo con Vanoli, mentre è morbido con Jashari, il quale trattiene chiaramente Kean e gli strappa la maglia, ma non viene ammonito.
