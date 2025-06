Il Como vola in Croazia e prova a chiudere per l'ex obiettivo viola Baturina: parti vicine

Il Como prova il colpo da sogno. Come riporta Sky Sport gli uomini di mercato della società comasca sono volati a Zagabria per trattare direttamente con la Dinamo Martin Baturina, talentuosissimo trequartista classe 2002 croato.

Il Como è al lavoro per ridurre la distanza economica per l'affare e provare a chiudere. Come riporta l'emittente, le parti ora sarebbero più vicine. Da Zagabria qualche giorno fa chiedevano 30 milioni per uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo, ma la cifra potrebbe essere limata.

La Fiorentina lo aveva seguito nelle ultime finestre di mercato senza tuttavia provare un vero e proprio affondo per lui, con la Dinamo che ha respinto tutti i tentativi. Baturina ha già detto sì al progetto Como.