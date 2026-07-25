Il futuro di Dodô è chiaro, resta da capire dove andrà a giocare. Spunta l'interesse di un top club del Brasile

Nonostante il giocatore si sia regolarmente aggregato ed allenato con i compagni di squadra per il ritiro pre stagionale al Viola Park, è ormai noto a tutti che difficilmente Dodo continuerà a vestire la maglia della Fiorentina anche nella prossima stagione. Il contratto che lo lega al club va in scadenza nel giugno del 2027 ed il brasiliano, di comune accordo con il suo entourage, ha chiaramente espresso la sua volontà di partire.

Il destino di Dodo è ormai chiaro a tutti

E per questo motivo il direttore sportivo viola Fabio Paratici è ormai da settimane a lavoro per trovargli una soluzione, non solo per incassare qualcosa e risparmiare i soldi del suo ingaggio, per poi sbizzarrirsi nel trovare il sostituto: anche se l’accordo con Joao Mario sembra ormai ad un passo. Negli ultimi mesi si era parlato di un forte interessamento della Roma di Giampiero Gasperini, che rimane la maggior indiziata ad ingaggiarlo, con sullo sfondo il Napoli di Max Allegri.

Un top club brasiliano potrebbe fare un'offerta per lui

Quest’oggi però dal Brasile arriva una improvvisa novità. Secondo quanto riportato dai brasiliani di Bolavip, sul terzino della Fiorentina sarebbe piombato anche uno dei top club del campionato brasiliano: stiamo parlando del Palmeiras, con il Flamengo, uno delle piu importanti società del Brasile. La notizia non sembra può aver smosso qualcosa in Dodo: il giocatore infatti vorrebbe a tutti i costi restare a giocare in un campionato europeo.