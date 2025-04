Fiorentina a Roma sicuramente senza un perno della difesa

La Fiorentina giocherà in campionato nel prossimo fine settimana contro la Roma. Un match davvero delicato per i viola in chiave qualificazione europea, contro una squadra che addirittura non perde in Serie A da ben 18 partite.

E i gigliati si recheranno nella Capitale sicuramente senza uno dei perni della difesa, vale a dire il capitano Luca Ranieri. Diffidato, il centrale si è fatto ammonire nel match contro l'Empoli e sarà dunque squalificato dal giudice sportivo per un turno.

Come già visto nella partita di oggi, è pronto Pietro Comuzzo a prendere il suo posto in retroguardia.