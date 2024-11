Ballardini: "A Firenze erano partiti con la difesa a tre ma poi hanno cambiato, da persone intelligenti. Palladino non è un integralista"

Attualmente senza panchina, Davide Ballardini ha avuto modo comunque di commentare la Serie A attuale a Radio Sportiva e in particolare la Fiorentina di Palladino:

“Per il momento sono lassù meritatamente. Erano partiti tutti con l'idea della difesa a tre ma poi da persone intelligenti hanno capito che non era la via giusta e che i calciatori si esprimevano meglio in un altro modo. Palladino non è un integralista. Kean? Non lo userei insieme a Retegui in Nazionale, sono due prime punte”.