Su La Gazzetta dello Sport ampio spazio anche alla Fiorentina, in vista del match di stasera con il Milan, in taglio alto a pagina 10: "Diavolo, occhio all'ex. Bonaventura vuole lanciare la Fiorentina". A pagina 13 in taglio alto: "Terim: ‘Fiducia a Pioli ma il Milan deve sempre essere al top. Italiano mi somiglia’".