Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato anche di Fiorentina a tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole sulla squadra viola e sulla situazione di Raffaele Palladino:

"Non mi accodo alle critiche al tecnico, è giovane e a volte può avere qualche lacuna ma non dimentichiamoci che la Fiorentina è sesta ed è stata molto rinnovata. Questa è una rosa che deve crescere, in questo momento manca contro le piccole, ma questo è classico delle squadre in formazione, manca un carattere definito. Sul campionato dei viola non c’è niente da dire. Se la squadra ha queste difficoltà, le ha anche l’allenatore. Domenica si è addossato le responsabilità della sconfitta contro il Como, la colpa è di alcuni cali di concentrazione. In Serie A non esistono squadre cuscinetto, ci sta che capitino determinate situazioni. La Fiorentina è sesta con la mancanza all’appello di giocatori presi per essere fondamentali, vedi Gudmundsson e Colpani”.