​​

header logo

La probabile formazione della Fiorentina: Kean si riprende la maglia da titolare. Vanoli conferma la squadra di Roma. Solomon...

Duccio Zambelli /
Moise Kean
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La Fiorentina è pronta a tornare in campo contro il Milan questo pomeriggio al Franchi. Vanoli pronto a rimandare in campo grande parte della formazione vista contro la Lazio.

Le scelte di Vanoli

Vanoli riparte dal 4-1-4-1, modulo che ha caratterizzato le ultime gare della Fiorentina. Rispetto all'ultima gara contro la Lazio l'allenatore viola potrebbe cambiare solo l'attaccante, con Kean al posto di Piccoli dal primo minuto. Possibilità anche per Solomon, che però dovrebbe partire ancora dalla panchina. 

La probabile formazione

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens, Fagioli, Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Kean

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti