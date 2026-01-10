La probabile formazione della Fiorentina: Kean si riprende la maglia da titolare. Vanoli conferma la squadra di Roma. Solomon...
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina è pronta a tornare in campo contro il Milan questo pomeriggio al Franchi. Vanoli pronto a rimandare in campo grande parte della formazione vista contro la Lazio.
Le scelte di Vanoli
Vanoli riparte dal 4-1-4-1, modulo che ha caratterizzato le ultime gare della Fiorentina. Rispetto all'ultima gara contro la Lazio l'allenatore viola potrebbe cambiare solo l'attaccante, con Kean al posto di Piccoli dal primo minuto. Possibilità anche per Solomon, che però dovrebbe partire ancora dalla panchina.
La probabile formazione
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens, Fagioli, Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Kean
