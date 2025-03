Sul Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina-Juventus già in prima pagina: “La partita delle partite” e in sommario: “Kean-Kolo Muani: il pari è vietato”. A pagina 10: “Viola e Juventus pari vietato”, a pagina 11: “Palladino, solo qualche ritocco. E il Franchi va verso il record”. A pagina 13: “Gosens l'attaccante aggiunto”, in taglio basso: “L'Arno ora fa meno paura. E il Franchi può colorarsi”.