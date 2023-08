La tavola apparecchiata con Beltran e il reparto offensivo della Fiorentina è al completo. E ora due operazioni in uscita davanti

Preso Nzola dallo Spezia, ceduto Cabral al Benfica, alla Fiorentina serviranno 25 milioni per Beltran. La tavola è ormai apparecchiata da qualche ora, si attende che il giocatore disputi la sua ultima partita con la maglia del River Plate in Copa Libertadores per poi prepararsi ad accoglierlo.

Così viene completato il reparto offensivo che nelle prossime settimane però potrebbe vedere due uscite: la prima, quella più ovvia, è quella di Kokorin, considerato fin dalla scorsa stagione un esubero, tanto da essere ceduto in prestito all'Aris Limassol (che lo riprenderebbe ancora volentieri). La seconda invece dovrebbe essere quella di Kouame: il Genoa lo aspetta.