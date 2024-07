VIDEO: Pongracic a Firenze per le visite mediche. "Sono contento"

Come previsto, Marin Pongracic è arrivato a Firenze e si sta sottoponendo alle visite mediche di rito. Al termine delle stesse firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina per i prossimi anni.

Il giocatore è arrivato in una nota clinica del centro cittadino per fare gli esami del caso e, scendendo dal mezzo di proprietà della società, si è detto “contento” di essere arrivato in questa nuova realtà.

Al Lecce andranno 15 milioni di euro fissi, più uno sotto forma di bonus. Il video è stato pubblicato da Gianlucadimarzio.com.