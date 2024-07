È Il giorno dello scambio

È il giorno dell'arrivo di Marin Pongracic alla Fiorentina. Il difensore è atteso a Firenze in giornata per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà alla squadra viola per i prossimi anni. Ingaggio sui due milioni a stagione.

Nikola in Inghilterra

Per uno che arriva, ce n'è uno che se ne va ed è Nikola Milenkovic, il quale svolgerà i test medici con il Nottingham Forest e anche lui firmerà l’accordo (quinquennale) con gli inglesi.

Le cifre per i cartellini

Quanto alle cifre per i cartellini, la Fiorentina prenderà 12 milioni più 3 di bonus dalla cessione di Milenkovic, mentre al Lecce andranno 15 milioni (più uno di bonus) per il croato.