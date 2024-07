La Fiorentina provvede a sostituire il partente Nikola Milenkovic in difesa. Dopo l'addio del serbo, per cui manca solo l'ufficialità, è tutto fatto per l'arrivo di Marin Pongracic dal Lecce. In giornata il croato ha scelto Firenze rispetto al Rennes, con cui aveva trovato un accordo di massima. Non partirà mai per la Francia, bensì si recherà dalle parti del Viola Park per le visite mediche. Presto anche la firma.

Colpani ancora obiettivo, i contatti…

Andrea Colpani, intanto, non è una pista di mercato del tutto tramontata. Il centrocampista del Monza non è in ottime condizioni fisiche, ma rappresenta uno snodo economico importante per i biancorossi. Proseguono comunque i contatti per la Fiorentina, che sta cercando di trovare un accordo anche in vista della concorrenza, che in questo momento si chiama Lazio. Il prezzo si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro, il club viola tenta il prestito con diritto che potrebbe diventare obbligo intorno a quelle cifre.

L'ostacolo per Vranckx è il Wolfsburg

Intanto la Fiorentina non sta arrestando il proprio interesse per Aster Vranckx. Il centrocampista belga ha un accordo verbale e vorrebbe vestire presto la maglia viola. Chi frena la trattativa è il Wolfsburg, che continua a rifiutare tutte le offerte in attesa di parlare con il calciatore per convincerlo ad allungare il contratto. Tutto in forse fino a una definitiva decisione del club.