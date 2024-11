Adani: "La Fiorentina deve assolutamente provarci ad andare in Champions League. Seguire quello che ha fatto l'Atalanta è un'esigenza"

Sulle prospettive che deve avere in campionato la Fiorentina ha le idee chiare l'ex difensore viola, ora commentatore televisivo, Daniele Adani.

“La Fiorentina ha come obiettivo la qualificazione in Champions League - ha spiegato nel podcasta Viva el Futbol - non ho detto che centrerà questo risultato, ma che deve assolutamente provarci”.

E poi: “Per queste realtà c'è l'esigenza di seguire la strada che ha fatto l'Atalanta. Stadio nuovo, conti in regola, tifoseria fidelizzata, l'Atalanta ha rivoluzionato il modo di fare calcio a livello imprenditoriale. Per me non è un'opzione, è un'esigenza nel calcio di oggi fare tutto questo”.