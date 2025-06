Anche Pioli rifiuta la panchina della Nazionale: dietro al suo "NO" c'è la Fiorentina. I dettagli

“Perde quota Stefano Pioli per la Nazionale”: così Gianluca di Marzio ha annunciato la notizia sui social, allontanando il tecnico dalle possibilità di sedere sulla panchina dell'Italia. Conoscendo le possibilità di vederlo tornare ad allenare la Fiorentina, c'erano da considerare le ipotesi dell'influenza della trattativa con il club viola. E in effetti è così.

La stessa fonte riporta il rifiuto definitivo di Pioli all'opzione Nazionale. E dietro questa scelta c'è la Fiorentina: il tecnico non sarà successore di Spalletti perché è annunciato come promesso sposo della panchina viola. Il club spinge fortemente per un suo ritorno e ha già il “sì” di Pioli dalla sua parte.