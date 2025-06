Altra svolta positiva, Di Marzio: "Perde quota Pioli per la Nazionale"

Una mattinata piena di novità in ottica Nazionale che vanno ad influire irrimediabilmente con le cronache riguardanti la Fiorentina.

Prima è arrivato il no di Ranieri alla FIGC, adesso ci sarebbe invece una svolta intorno al nome di Pioli, che è il candidato numero uno alla panchina viola.

“Perde quota il nome di Stefano Pioli” scrive su X il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, facendo capire che la Federazione si sta indirizzando su altri candidati.

Del resto Pioli era comunque in trattative avanzate con la Fiorentina che gli aveva offerto un contratto lungo (triennale) e anche a cifre che la panchina azzurra non gli può dare in questo momento (siamo intorno ai tre milioni l'anno).