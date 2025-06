Svolta clamorosa: Ranieri dice NO all'Italia. Torna in ballo Pioli?

Quando la tavola sembrava apparecchiata per Claudio Ranieri, ecco arrivare una notizia clamorosa.

Secondo Sky Ranieri ha rinunciato alla panchina azzurra che gli era stata offerta nelle ultime ore.

Erede mancato

Doveva essere proprio lui l'erede di Luciano Spalletti, che è stato esonerato dopo la sconfitta pesante rimediata in Norvegia (ieri è andato in panchina solo per onore di firma).

Torna in auge Pioli?

E adesso ecco che potrebbe ritornare di attualità il nome di Stefano Pioli, già in trattative con la Fiorentina per la prossima stagione, che era stato indicato fin da subito come alternativo allo stesso Ranieri.