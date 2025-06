Le questioni sul tavolo che stanno svanendo: Aperture su staff e Club Manager. Un pericolo nell'aria

La Fiorentina sta lavorando per avere un allenatore ma non si dà scadenze. Stefano Pioli intanto si sta preparando ad affrontare la sua seconda avventura in viola.

Aperture

In questo contesto si stanno via, via limando le differenze di vedute che c'erano tra le parti all'inizio, ‘archiviando’ le questioni che erano presenti sul tavolo. Il club viola ha mandato le proprie rassicurazioni relative allo staff e l'apertura sul Club Manager, anche se nomi ancora non ne sono emersi in questo senso.

Pericolo nell'aria

Sembrava schivato un pericolo non da poco, chiamato nazionale italiana. Pioli era stato inserito nella ristrettissima cerchia di tecnici candidabili alla panchina azzurra, ma è sempre stato un'alternativa a Sir Claudio Ranieri. Quando la tavola sembrava già apparecchiata per lo stesso Ranieri è arrivato però un sorprendente no. E allora ecco che la Figc potrebbe tornare alla carica con il tecnico parmense.