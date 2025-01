Il Parma chiede informazioni alla Fiorentina per Kayode: i dettagli

Non è un segreto che il giovane terzino della Fiorentina Michael Kayode voglia giocare di più. La concorrenza sulla corsia destra con Dodô non gli sta permettendo di trovare continuità, e la Fiorentina sta riflettendo sul da farsi.

Su Kayode c'è il Parma

Secondo quanto riferito da Sky Sport il Parma starebbe chiedendo informazioni al club gigliato per Kayode. I dialoghi sono appena iniziati, ma nella trattativa per un possibile prestito della pianticella viola potrebbe rientrare anche il cartellino del difensore Woyo Coulibaly, in scadenza con i ducali.

E all'estero…

Ricordiamo che Kayode, dopo le offerte arrivate alla Fiorentina in estate, continua a piacere tantissimo in Premier League.