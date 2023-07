Alberto Gilardino, ex Fiorentina e attuale allenatore del Genoa, primo avversario della squadra di Italiano in Serie A, ha parlato in conferenza stampa dal Benatti di Moena, dove la squadra grifone è in ritiro. Queste le sue parole riportate da buoncalcioatutti.it:

“Le zone di campo dove intervenire? La società sa dove deve intervenire, ci siamo confrontati tante volte e sappiamo che la Serie A è un campionato difficile. Deve essere chiaro a tutti: la salvezza sarà come vincere un campionato. Sono molto onesto e chiaro fin dall’inizio e dovremo affrontare la Serie A battagliando fin dall’inizio, proponendo gioco quando ci sarà da farlo e difendendoci quando ci sarà la possibilità di aggrapparsi al risultato. Questo dovrà essere il nostro DNA. Rimango molto coi piedi per terra e voglio essere onesto col nostro popolo, con la nostra gente. Meglio dirle prima queste cose, poi se ci troveremo a poter fare qualcosa di importante durante la stagione lo dirà il campo”